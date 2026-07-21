Migration
Die Lage ist in vielen Regionen unverändert schwierig und instabil. Die Folgen des Krieges und der Assad-Herrschaft halten zahlreiche Syrer davon ab, in die Heimat zurückzugehen. © AFP / Louai Beshara
Freiwillige Rückkehr von Syrern als Angebot
31:07 Minuten
Mehr als 1,5 Millionen Syrer sind seit dem Machtwechsel 2024 in ihre Heimat zurückgekehrt. Deutschland verließen bisher nur wenige Tausend. Die Bundesregierung will das ändern: Sie setzt verstärkt auf freiwillige Ausreise und übernimmt Reisekosten.