Migration

Freiwillige Rückkehr von Syrern als Angebot

31:07 Minuten Die Lage ist in vielen Regionen unverändert schwierig und instabil. Die Folgen des Krieges und der Assad-Herrschaft halten zahlreiche Syrer davon ab, in die Heimat zurückzugehen. © AFP / Louai Beshara

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Mehr als 1,5 Millionen Syrer sind seit dem Machtwechsel 2024 in ihre Heimat zurückgekehrt. Deutschland verließen bisher nur wenige Tausend. Die Bundesregierung will das ändern: Sie setzt verstärkt auf freiwillige Ausreise und übernimmt Reisekosten.