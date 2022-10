Sozialstaat Frankreich

Nach den Demonstrationen vom Sonntag mit Zehntausenden Teilnehmern erwartet der Journalist Nils Minkmar weitere Protestaktionen in Frankreich. Bei dem „Marsch gegen die hohen Lebenshaltungskosten und die Untätigkeit beim Klimaschutz“ waren Sofortmaßnahmen wie das Einfrieren der Energiekosten und Mieten gefordert worden.

Frankreich sei „schon lange“ zu teuer für die Franzosen, erklärt Minkmar: „Die Gehälter sind niedriger als in Deutschland, aber die Preise sind genauso hoch, wenn nicht manchmal sogar höher.“ Durch die Inflation werde es nun „sehr eng“ für kleine und mittlere Einkommen; das werde das Land wahrscheinlich noch „eine ganze Weile“ mobilisieren.

Organisiert hatten den „Marsch“ französische Linke wie der gescheiterte Präsidentschaftskandidat Jean-Luc Mélenchon. Dass die frisch gekürte Literaturnobelpreisträgerin Annie Ernaux an der Seite des Linkspopulisten lief, sieht Minkmar mit gemischten Gefühlen.

Mélenchon sei ein „Sektenführer, viel mehr als ein Politiker“, eine „gruselige Figur“. Gleichwohl verstehe er Ernaux, die ihrer Herkunft treu bleiben wolle, über die sie so oft schreibe.

„Dann denkt sie, sie marschiert auch mit, wenn es darum geht, dass die Leute am Monatsende mehr Geld haben“, meint Minkmar. Ihm gehe es mit Ernaux ähnlich wie mit Günter Grass oder Martin Walser: Deren Bücher schätze er, deren politische Einstellung teile er dagegen nicht.

In Frankreich herrscht nach Darstellung Minkmars grundsätzlich eine andere Protestkultur als in Deutschland, wo sich die Sozialpartner an einen Tisch setzen und miteinander verhandeln. Das „Streiken und Rabatzmachen auf der Straße“ hätte bei den Franzosen eine lange Tradition und führte oft zu einem Nachgeben der Regierung: „Man erreicht richtig etwas.“