Frankfurter Buchmesse Neue Sachbücher über das Thema Krebs

Susanne Billig im Gespräch mit Kim Kindermann

Bücher über Krebs: Wir sprechen über eine Auswahl der Neuerscheinungen. (Eyeem / Apichet Chakreeyarut)

Berührende Berichte, hilfreiche Ratgeber, sachliche Überblicke: Unter den neuen Sachbüchern auf der Frankfurter Buchmesse finden sich viele über die bedrohliche Erkrankung Krebs. Unsere Sachbuchexpertin Susanne Billig stellt einige vor.

In Frankfurt am Main ist Buchmesse und unter den neuen Sachbüchern finden sich viele zum Thema Krebs. Die Bandbreite des Spektrums, die diese Titel abbilden ist groß: Sehr nüchterne, sachliche Einführungen und Überblicke sind darunter– die beispielsweise unter Mitarbeit des Deutschen Krebsforschungszentrums entstanden oder von Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern des Forschungszentrums verfasst wurden.

Schwerpunkt Risikofaktoren, viele Einzelaspekte

Was macht anfällig für Krebs, wie stark trägt unser Lebensstil zu unserem Risiko bei? Die Antworten auf diese Frage bilden einen inhaltlichen Schwerpunkt, wenn zum Beispiel beschrieben wird, ob Antibiotika, Mikroplastik, Inhalationsgifte oder auch starkes Übergewicht für die Entstehung von Krebs mehr oder weniger direkt verantwortlich sein können.

Es gibt Bücher, die sich mit einzelnen Aspekten befassen, zum Beispiel der rechtlichen Seite einer solchen schweren Erkrankung, oder einzelnen Krebsarten, wie Prostatakrebs, der verhältnismäßig häufig auftritt. Andere behandeln das Thema Nachsorge, oder geben Ratschläge für Angehörige von Krebskranken - und auch für Kinder.

Persönliche Erfahrungen mit der Krankheit

Weitere Bücher zum Thema Krebs wandeln auf der Schnittstelle von sogenannter Schulmedizin und Komplementär- oder Alternativmedizin. Ihre Verfasser versuchen, Brücken zu schlagen, zu gewichten oder zu werten.

Und auch eine Reihe sehr persönlicher Titel ist erschienen, in denen Autorinnen und Autoren von ihren ganz eigenen Erfahrungen mit der Krankheit berichten, auf sehr unterschiedliche Art und Weise.

Andera Flemmer: "Der Anti-Krebs-Ratgeber. Krebsrisiko senken. Warnsignale erkennen. Alle Heilungschancen nutzen"

Humboldt Verlag, Hannover 2019

187 Seiten, 19,99 Euro



Hanna Heikenwälder, Mathias Heikenwälder: "Krebs - Lifestyle und Umweltfaktoren als Risiko"

Springer Verlag, Berlin 2019

175 Seiten, 19,99 Euro



Klaus-Dietrich Runow: "Krebs ist eine Umweltkrankheit – Wie Entgiftung und Nährstofftherapie das Immunsystem stärken"

Südwest Verlag, München 2019 (aktualisierte und erweiterte Neuauflage)

288 Seiten, 20 Euro



Richard Béliveau, Denis Gingras: "Krebszellen mögen keine Himbeeren - Das große Buch der Prävention"

Übersetzung aus dem Französischen von Hanna van Laak

Goldmann Verlag, München 2019 (Neuauflage als Taschenbuch)

432 Seiten, 15 Euro



Matt Richtel: "Starke Abwehr - Unser Immunsystem. Ein medizinisches Wunder und seine Grenzen"

Übersetzung aus dem Englischen von Barbara Steckhan und Gabriele Gockel

HarperCollins Verlag, Hamburg 2019

448 Seiten, 22,70 Euro



Christian Schubert, Madeleine Amberger: "Was uns krank macht - was uns heilt. Aufbruch in eine neue Medizin. Das Zusammenspiel von Körper, Geist und Seele besser verstehen"

Korrektur Verlag, Mattighofen (Österreich) 2019

272 Seiten, 16,50 Euro



Heinz Huber: "David trifft Goliath - Krebs was nun was tun? – Ein ganzheitliches, integratives Behandlungskonzept nach einer Krebs-Diagnose"

Emil-Schlegel-Verlag, Horb am Neckar 2019

308 Seiten, 28,50 Euro



Sonja Marschall (Autorin) / Sonja Kurzbach (Illustratorin): "Lotte und die Chemo-Männchen"

Patmos Verlag, Ostfildern 2019

40 Seiten, 14 Euro



Mina Teichert, Anja Koeseling: "Krebskriegerinnen – Wenn Freundschaft Wunder bewirkt"

Edition Michael Fischer / EMF Verlag, München 2019

272 Seiten, 14,- Euro



Susanne Reinker: "Kopf hoch, Brust raus! – Was wir im Umgang mit Krebs alles richtig machen können"

Ullstein Verlag, Berlin 2019

288 Seiten, 16,99 Euro



Kate Bowler: "Ich muss nur fest genug glauben... und andere Lügen, die ich geliebt habe"

Brunnen Verlag, Gießen 2019

160 Seiten, 15 Euro



Gabriele Götz-Keil: "Mein wundersamer Weg ins Heilsein"

Lotte-Verlag, Bad Nauheim 2019

150 Seiten, 15 Euro



Rocco Thiede (Herausgeber), Deutsche Krebshilfe (Herausgegeberin): "Wir sind für dich da! – Krebs und Familie - 11 Reportagen"

Herder Verlag, Freiburg 2019

296 Seiten, 18 Euro



"Onkologie – Krebs behandeln – Mit modernster Medizin gegen den Tumor": Tagesspiegel Sonderheft

Verlag Der Tagesspiegel, Berlin 2019

136 Seiten, 12,80 Euro