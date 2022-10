Fotografie

Kernstück der Fotoserie „Unsere Puppenstube“ von Francesca Hummler ist ein Familienerbstück. Die titelgebende Puppenstube hatte Hummlers Ur-Urgroßvater in Deutschland gebaut, Großvater und Vater stellten sie fertig. 1994 war sie mit Hummlers Eltern von Deutschland in die USA ausgewandert.

In Hummlers Fotoserie interagiert Masantu, die in Ätiopien geborene Adoptivschwester der Künstlerin, mit dem deutschen Familienerbstück und seinem Interieur: Eine Aufnahme zeigt, wie das schwarze Mädchen von außen durch ein Fenster in das Haus hineinblickt. Auf einem anderen Bild ragt ihr Arm aus aufgetürmten Puppenhausmöbeln heraus, in den Fingern eine winzige US-amerikanische Flagge.