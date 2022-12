Rüstungsaktien

Die aktuelle Lage in der Ukraine scheint diesen Satz zu bestätigen. Das Land wäre vermutlich bereits von der Landkarte verschwunden oder zu einem von Moskau beherrschten Marionettenstaat herabgesunken, wenn es nicht auf einen dauernden Nachschub an westlichen Waffen vertrauen könnte. Demokratie und Freiheit – und damit auch unsere Demokratie und Freiheit – werden längst nicht mehr erst am Hindukusch verteidigt, diese Verteidigungslinie verläuft mittlerweile schon irgendwo zwischen Kiew, Charkiw oder Cherson. Meinen Pazifismus bringt das in eine schwierige Lage.