Über seine Arbeit sagte er im Interview mit Bernhard Schrammek vor dem Konzert: „Wenn ich in der Vergangenheit künstlerische Arbeiten erstellt habe, war das immer ein Prozess, teilweise bis kurz vor der Erstausstellung. In dieses offene, freie Spiel mit allen Parametern, die am Schluss das fertige Werk oder Stück ergeben, beziehe ich auch oft den Titel mit ein. Das heißt: Ich gebe der Arbeit erst ganz am Schluss einen Titel, mit dem ich sie gewissermaßen selbstreflexiv interpretiere und kommentiere. So war das auch bei „MeinHerzEsDampft“.