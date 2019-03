Forum Frauenkirche 70 Jahre Grundgesetz – Ist Demokratie out?

Moderation: Alexandra Gerlach

"Grundgesetz 49" am Jakob-Kaiser-Haus in Berlin (picture alliance / dpa / Rolf Kremming)

Unser Grundgesetz wird in diesem Jahr 70 Jahre alt. Ein Grund zum Feiern, aber auch ein Anlass zur Diskussion: Ist unsere Demokratie out? Fazit dieser Debatte: Demokratie muss jeden Tag erstritten werden. Die Grundwerte der Verfassung sind kostbar.

Der Kompromiss, ein Grundpfeiler der Demokratie, ist in die Kritik geraten. Kompromisslosigkeit gilt oft als Stärke, und die langweilige Suche nach mehrheitsfähigen Lösungen als schwer vermittelbar.

Woran liegt das? Woher kommt die große Sehnsucht nach einfachen Lösungen? War es früher tatsächlich besser? Geht unsere öffentliche Debatte an den eigentlichen Problemen vorbeij, oder hören wir Bürger nicht mehr zu? Sind wir zu bequem geworden, um uns selbst um Lösungen zu bemühen?

Hat in der Demokratie das Volk die Macht, oder die sogenannten "Eliten", oder derjenige, der am lautesten schreit? - Über diese und weitere Fragen diskutierten:

Wolfgang Thierse, Bundestagspräsident a. D.

Prof. Astrid Lorenz, Universität Leipzig, Institut für Politikwissenschaft

Miriam Tscholl, Leiterin Bürgerbühne Staatsschauspiel Dresden

Lukas Rietzschel, Autor: "Mit der Faust in die Welt schlagen"

Moderation: Alexandra Gerlach, Deutschlandfunk Kultur

Die Podiumsdiskussion hat am 28.März 2019 im Rahmen der Veranstaltungsreihe "Forum Frauenkirche" in der Dresdner Frauenkirche stattgefunden, in Kooperation mit Deutschlandfunk Kultur, MDR und Sächsischer Zeitung.