Zur Erholung wurden Kinder bis in die 70er in Kurheime verschickt, mussten dort Prügel, Isolierung, Demütigung ertragen. Sozialpsychologe Heiner Keupp fordert eine umfangreiche Aufarbeitung. Auch über Entschädigung müsse gesprochen werde. Mehr

Manche Menschen sind plötzlich einfach weg. So auch 2018 der frühere Tengelmann-Chef Karl-Erivan Haub. Ein Fernsehsender will nun zeigen, wie man spurlos verschwinden kann. Privatdetektiv Lothar Wenzel erklärt, was dabei am wichtigsten ist.Mehr