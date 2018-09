Folgen von Kinderarmut Versteckte Schamgefühle, wenig Freunde

Claudia Held im Gespräch mit Stephan Karkowsky

Auch soziale Isolation kann eine Folge von Kinderarmut sein, sagt Claudia Held. (imago/emil umdorf)

Wenn Kinder arm sind, sind sie oft allein, sagt die Berliner Kinderschutzbeauftragte Claudia Held. Die staatlichen Leistungen für den Besuch von Sportvereinen oder Musikschulen müssten "entbürokratisiert" werden, damit sie auch ankommen.

Damit Sozialleistungen für Kinder abgerufen werden, muss das Antragswesen entbürokratisiert werden. Diese Auffassung vertritt die Kinderschutzbeauftragte der Berliner Stadtmission, Claudia Held, im Deutschlandfunk Kultur.

Es sei "schauderhaft", wie schlecht die Bürgerinnen und Bürger informiert seien - etwa über Sozialleistungen wie Wohngeld, BaFöG oder Leistungen des Bildungs- und Teilhabepakets. Zudem versäumten viele Menschen, sich Teile ihrer Lohnsteuer mit einer Steuererklärung zurückzuholen.

Entbürokratisierung der Maßnahmen gegen Kinderarmut

In Berlin gebe es allerdings erste Erfolge bei der Entbürokratisierung der Maßnahmen gegen Kinderarmut, sagte Held am Weltkindertag. So sei der Antrag für den Zuschuss zum Mittagessen in Ganztagsschulen vereinfacht worden.

Und die Landessportjugend treibe derzeit voran, dass die staatlichen Teilhabeleistungen für den Freizeitsport über die Sportvereine gestellt werden können. Das Projekt habe Modellcharakter, sagt Held:

"Das soll dann, wenn es funktioniert, auch für Musikschulen und so weiter gemacht werden. Und wenn das in Berlin klappt, klappt es vielleicht auch im Bundesgebiet."

Unterstützung muss auf Dauer angelegt sein

Wichtig sei, dass alle Akteure bei der Kinderförderung an einem Strang ziehen, sagt Held. In Berlin sei dazu die Landeskommission zur Prävention von Kinder- und Familienarmut eingerichtet worden, deren Aufgabe es sei, eine Strategie zu entwickeln, damit Hilfsprojekte nicht nur aus der Not geboren würden und man gute Projekte in eine Regelfinanzierung bekomme.

Die negativen Auswirkungen von Armut seien vor allem eine soziale Isolierung, meint die Fachkoordinatorin Jugendhilfen. Auf die Frage, woran sie Kinderarmut erkenne, sagt Held: "Ich merke das daran, wie Kinder sich verhalten." Sie beobachte "versteckte Schamgefühle, dass sie bei Ausflügen nicht teilnehmen können, obwohl sie nur zwei Euro kosten. Und oft auch, dass sie nicht gut vernetzt sind und keine Freunde haben, die aus anderen sozialen Schichten kommen."

(huc)