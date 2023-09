Der österreichische Schauspieler Florian Teichtmeister ist am 5. September 2023 wegen des Besitzes und der Herstellung von Kinderpornografie schuldig gesprochen worden. Das Landgericht Wien verhängte eine zweijährige Gefängnisstrafe, die zur Bewährung ausgesetzt wurde. Der aus Fernsehen, Film und Theater bekannte Darsteller muss sich außerdem Therapien unterziehen und regelmäßig Drogentests abliefern. Falls er diese Auflagen verletzt, droht ihm laut dem Entscheid des Schöffengerichts die Unterbringung in einem Zentrum für psychisch kranke Täter. Das Urteil ist noch nicht rechtskräftig.

Der Angeklagte hatte sich vor Gericht des Besitzes und der Herstellung von kinderpornografischem Material schuldig bekannt. Alle Vorwürfe seien richtig, sagte der 43-Jährige. "Niemand wusste von all dem." Teichtmeister drohten in dem Prozess bis zu drei Jahre Haft. Die Staatsanwaltschaft hatte gefordert, den Angeklagten im Falle eines Schuldspruchs in einem Zentrum für psychisch kranke Täter zu verwahren.

Seit der Spielzeit 2019/20 war Florian Teichtmeister Ensemblemitglied im Burgtheater, der wichtigsten österreichischen Sprechbühne. Zuvor spielte er 14 Jahre im Ensemble des Theaters in der Josefstadt, ebenfalls in Wien, wo er auch seine Schauspielausbildung absolvierte.

Neben seiner Tätigkeit am Theater wirkte Teichtmeister in zahlreichen Film- und Fernsehproduktionen mit, zum Beispiel in „SOKO Kitzbühl“ und „Kommissar Rex“, zuletzt im Historienfilm „Corsage“. Auch in einer Berliner Opernproduktion stand der gebürtige Wiener auf der Bühne – 2019 als Papageno in Mozarts „Zauberflöte“ in der Staatsoper Unter den Linden.