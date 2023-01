Skandal um Wiener Schauspieler

Seit der Spielzeit 2019/20 war er Ensemblemitglied im Burgtheater, der wichtigsten österreichischen Sprechbühne. Zuvor war er 14 Jahre im Ensemble des Theaters in der Josefstadt, ebenfalls in Wien, wo er auch seine Schauspielausbildung absolvierte. Neben seiner Tätigkeit am Theater wirkte Teichtmeister in zahlreichen Film- und Fernsehproduktionen mit, zum Beispiel in „SOKO Kitzbühl“ und „Kommissar Rex“, zuletzt im Historienfilm „Corsage“. Auch in einer Berliner Opernproduktion stand der gebürtige Wiener auf der Bühne – 2019 als Papageno in Mozarts „Zauberflöte“ in der Staatsoper Unter den Linden.