Damals waren seine Töchter noch klein, sie fanden das Zicklein wahnsinnig süß, als es noch lebte, so wie sie überhaupt alle Tierbabys wahnsinnig süß fanden. Wenn das Lamm oder das Ferkel dann aber auf dem Teller lag, in mundgerechte Stücke geschnitten, war das Tier kurzerhand vergessen. „Ich will’s gar nicht wissen“, war der Standardsatz, der dann fiel. Das Fleisch schmeckte den Kindern einfach zu gut.

Kinder sollen lernen, woher unser Fleisch und die Wurst kommen. Erst dann können sie vernünftig entscheiden, ob sie Tiere essen wollen oder lieber nicht. Diesen Ansatz verfolgen viele Eltern. Aber das hat auch Konsequenzen. Wer sich mit Tierhaltung auseinandersetzt, wer jemals in einem Schlachthaus war, wer womöglich die Weihnachtsgans oder das Osterlamm persönlich kennengelernt hat, bevor sie in den Ofen kommen, der oder die wird sich nicht mehr so einfach der Lust des Fleischessens hingeben können.

Familieninterne Konflikte sind also vorprogrammiert. Die Elterngeneration muss sich umstellen. Nicht nur in Sachen Ernährung, sondern auch im Zusammenleben mit veganen Töchtern und Söhnen, die beständig den Finger in die Wunde legen. Eine neue Herausforderung in der Eltern-Kind-Beziehung, die bekanntlich nie endet.