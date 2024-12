Fitness-Studio Wohnzimmer

Viele sind von der Riesenauswahl, die der Fitness-Markt bietet, total überfordert. Teure Rudergeräte, die dazu noch eine Menge Platz brauchen, kommen für die meisten sowieso nicht infrage. Unser Sportredakteur Julian Tilders kommt mit einer Auswahl kleinerer "Fitness-Gadgets" aus, mit denen er zu Hause trainiert: Yoga-Matte, Liegestütz-Griffe, Faszienrolle und Kurzhanteln mit kleinen Gewichtsscheiben, die insgesamt zwölf Kilo schwer sind. Moderatorin Sabine Lerche setzt auf Therabänder und Kurzhanteln. Das Springseil kommt aus Rücksicht auf die Nachbarn im Stockwerk unter ihrer Wohnung nicht zum Einsatz.

Ziele definieren

Bevor man sich Geräte anschafft, sollte man sich erst mal über zentrale Fragen klar werden, empfiehlt Julian Tilders: "Wie viel Platz gibt es zu Hause? Und was ist mein Ziel? Will ich Muskeln aufbauen, oder will ich eher abnehmen, will ich meine Rückenschmerzen lindern, den Körper mobilisieren, mich dehnen … Also, wer eher ein bisschen den Rücken vom Herumsitzen im Büro mobilisieren will, dem würde ich nicht uneingeschränkt Kurzhanteln empfehlen, sondern vielleicht einfach eine Fitness-Matte und dann sucht man sich auf YouTube zum Beispiel mal ein 10-, 20-minütiges leichteres Work-out aus. Einfach mit dem eigenen Körpergewicht geht auch ganz viel."

Vor überstürzten Käufen warnt Julian Tilders. Seiner Meinung nach ist die Fitnessindustrie "natürlich scharf darauf, möglichst viele Gadgets zu verkaufen". Die Branche habe sich nach Corona "mit den ganzen Studio-Schließungen" längst wieder erholt. "Die Fitnessbranche macht in Deutschland einen Nettogesamtumsatz von rund fünfeinhalb Milliarden Euro", sagt Tilders. "Und es gibt die ein oder andere Marktforschung, die sagt, dass bis in die 2030er-Jahre der globale Markt für Fitnessgeräte generell so auf 15-einhalb Milliarden Euro wachsen soll."

Weniger ist mehr

Sabine Lerche findet, Social Media habe vieles vereinfacht: "Einfach ein Video raussuchen und schon hat man quasi seinen Privattrainer." Man wisse jedoch nicht, ob die Video-Trainer studierte Sportwissenschaftlerinnen oder zertifizierte Trainer seien, warnt Tilders. Alleroberste Regel sei: "Wenn ich merke, etwas ist unangenehm, irgendwo zwickt es, ich fühle mich dabei irgendwie unwohl oder die Bewegungen sind ein oder zwei Level zu hoch für mich, dann gilt wirklich: Weniger ist mehr, Vorsicht ist besser als Nachsicht. Also einen Gang zurückschalten, vielleicht, wenn man jetzt so ein Work-out mitmacht, nur jede zweite Wiederholung mitmachen, die irgendein muskelbepackter YouTuber einem da vormacht."

WHO: 20 Minuten "moderate Aktivität"