Investoren kaufen Arztpraxen

Gesundheit als lukratives Geschäft

31:40 Minuten Was wiegt mehr? Die Gesundheit der Patienten - oder der Gewinn der Investoren? © Getty Images / Doyata

Schröder, Gerhard · 04. März 2024, 19:30 Uhr

Finanzinvestoren kaufen im großen Stil Arztpraxen. Der Zeitpunkt ist günstig. Viele Ärzte gehen in Rente. Das Nachsehen haben Patienten, denn den neuen Eigentümern geht es vor allem um Rendite. Gesundheitsminister Lauterbach will nun gegensteuern. (Erstsendung am 26.6.23)