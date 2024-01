Filmemacherin

Doris Dörrie: "Tragisch kann jeder“

84:38 Minuten Doris Dörrie, Filmregisseurin, bei der Eröffnung des Filmfests München im Juni 2023 © picture alliance / dpa / Sven Hoppe

Susanne Führer · 01. Januar 2024, 10:05 Uhr

Das Werk von Doris Dörrie ist vielfältig. Ihre Filme und Bücher spielen im Bordell und im Zen-Kloster, in der bayrischen Provinz und in Tokio. Ihre Figuren sind uns nah, sie alle wollen glücklich sein, und wissen so selten, wie das gelingt.