Episode 5

Maren Kroymann

57:06 Minuten Die Schauspielerin, Kabarettistin und Sängerin Maren Kroymann bei Link in Bio

El Ouassil, Samira; Karig, Friedemann · 14. Dezember 2023, 00:05 Uhr

Maren Kroymann blickt auf eine lange Karriere zurück, ist mit allen Interview-Wassern gewaschen - was die Satirikerin und Schauspielerin also fragen? Wieder was zum Coming-out und dem brutalen Business? Spoiler: Da war noch jede Menge anderes offen.