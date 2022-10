"Rheingold" von Fatih Akin

Fatih Akin verfilmt mit „Rheingold“ die Biografie des deutschen Gangsterrappers und Ex-Sträflings Giwar Hajabi alias Xatar. Dabei beginnt Akin bei der Flucht von Giwars kurdischen Eltern aus dem Iran über den Irak, Frankreich bis nach Deutschland, wo die Familie in Bonn ansässig wird. Giwars Leben ist geprägt von Musik. Der Vater ist ein bekannter Komponist, verlässt die Familie allerdings wegen einer jüngeren Frau. Dadurch gerät Giwar auf die schiefe Bahn, schmeißt die Schule, dealt, gerät in die Fänge der Mafia und landet schließlich nach einem spektakulären Goldraub im Gefängnis, wo er sein erstes Album aufnimmt, das ihn zum Rapstar macht.

Fatih Akin hält sich in seinem Biopic stark an Xatars Autobiografie „Alles oder Nix“. Der ist daher geprägt von einigen Initiationsriten, durch die die Figur des jungen Giwar gehen muss. Besonders viel Zeit investiert Akin auf das Verhältnis von Xatar zu seiner Familie. Insbesondere die Musikleidenschaft der Eltern wird zum prägenden Motiv des Films.

„Rheingold“ versteht sich als Rapper-Biografie, politische Parabel über den Umgang mit Flüchtlingen. Es ist auch ein Film über die Grenzen der Integration in Deutschland. Die eigentliche Musik Xatars gerät da manchmal in den Hintergrund. Auch viele Nebenfiguren bleiben mit ihren Geschichten eher blass. Doch die Freude am Genrefilm und der sehr überzeugende Emilio Sakraya als Xatar machen den Film zu einem gelungenen Stück Biografie-Kino.