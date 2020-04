Film der Woche: "Bacurau" Ein Dorf verschwindet von der Landkarte

Von Anke Leweke

Veteran des Independent-Kinos: Udo Kier im brasilianischen Film "Bacurau". (picture alliance/Everett Collection)

Seltsame Dinge passieren im brasilianischen Dorf Bacurau: Die Versorgung wird unterbrochen, Bewohner werden brutal ermordet. Was steckt dahinter? Ein spannender Mystery-Thriller.

Worum geht es?

Wenn ein Film zu Beginn den Unfall eines Lieferwagens zeigt, der mit leeren Särgen beladen ist, dann ahnt man, dass Unheil und Gefahr in der Luft liegen. Ohnehin passieren seltsame Dinge im brasilianischen Dorf Bacurau. Das Wasser muss mit dem Lkw angeliefert werden, eines Tages wird der Tankwagen beschossen. Auch die Versorgung mit Medikamenten wird unterbrochen.

Beim Unterricht stellt der Dorflehrer fest, dass Bacurau von der GPS-Landkarte verschwunden ist. Plötzlich geht auch das Handynetz nicht mehr. Schließlich werden auf einer Farm deren brutal ermordete Bewohner entdeckt. Wer sind die schwer bewaffneten US-Amerikanerinnen und Amerikaner, die in der Gegend eine Art Jagdunterkunft eingerichtet haben? Und warum wollen sie das Dorf dem Erdboden gleichmachen?

Was ist das Besondere?

Geschickt kombiniert und variiert das Regieduo Elemente des Genrekinos. Die Weite und Einsamkeit der ausgedörrten Landschaft erinnern an einen Western, das von der Umwelt abgekapselte Dorf an eine Geisterstadt. Die Spannung wiederum baut sich wie in einem Mystery-Thriller auf, weil die Bewohnerinnen und Bewohner nicht wissen, wer sie eigentlich bedroht.

Der nächste Angriff kündigt sich stets mit einer Drohne an, die das Dorf schon einmal ins Visier nimmt. Auch hat der Film etwas von einem dystopischen Science-Fiction-Film, der eine Politik zeigt, die Teile ihrer Gesellschaft zum Abschuss frei gibt.

Fazit

Mit seiner abgedrehten Handlung entwickelt "Bacurau" durchaus Gegenwartsbezüge zur Lage in Brasilien, einer Politik der Willkür und sozialen Ungerechtigkeit. Ein besonderes Spannungsverhältnis entsteht durch die Kombination von Genreelementen und dokumentarischen Szenen. Man lernt Traditionen und Rituale kennen, die die Dorfgemeinschaft schon seit Ewigkeiten verbinden. Und man fragt sich, was für ein Kraut sich die Bewohnerinnen und Bewohner in den Mund legen, um sich für die Verteidigung ihres Dorfes, ihrer Lebenswelt zu stärken.

"Bacurau"

Brasilien, Frankreich 2019, 132 Minuten

Von Kleber Mendonça Filho und Juliano Dornelles

Mit Sonia Braga, Udo Kier, Bárbara Colen

Zu sehen als Video-on-Demand auf mubi.com