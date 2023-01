Festival für neue Musik: Ultraschall Berlin 2023

Als hochaktuell zeigt sich die Einladung der iranisch-amerikanischen Bratschistin Muriel Razavi . Sie präsentiert „ ancient eve is once again offering apples ”. Dieses von ihr gestaltete Programm mit Werken iranischer Komponistinnen verfolgt den Lebensweg einer iranischen Frau, die sowohl ihre Rechte als auch ihre freie Sexualität einfordert.