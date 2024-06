Jazzdor Berlin 2024: Tuba Trio + Sophie Bernado 4tet

Offene Türen für Ungewöhnliches

86:51 Minuten Sophie Bernado wechselte mit 16 Jahren vom Klavier zum Fagott und spielte in klassischen Orchestern. Im Studium fielen die Schranken mit dem Kennenlernen von indischer Musik und der Improvisation. © Ulla C. Binder

Moderation: Matthias Wegner · 10.06.2024

Beim Berliner Jazzdor-Festival 2024 gab es wieder viel zu entdecken: Deutschlandpremieren, Auftragsproduktionen und ungewöhnliche Klangfarben. So auch am Eröffnungsabend, an dem hörbar wurde: auch Fagott, Tuba und Serpent können Jazz.