Festival Jazzdor Berlin: Marie Krüttli Trio und Prospectus

Marie Krüttli wurde 1991 in der Schweiz geboren. Sie bekam zunächst eine klassische Ausbildung. Erst danach studierte sie Jazzklavier in Lausanne, machte bald die ersten Aufnahmen in verschiedenen Bands. Seit 2010 ist Krüttli mit ihrem eigenes Piano-Trio zu hören. Im Herbst wird sie ihr neues Trio-Album veröffentlichen. Das Programm dazu spielte die Schweizerin nun schon vorab beim Jazzdor-Festival Berlin, ein Konzert mit reichlich Spannungsbögen und markanten Kompositionen.

Bei Jazzdor in Berlin war erstmals in Deutschland die Band „Prospectus zu hören. Ein junges Quartett ohne Harmonie-Instrument. Neben Bass und Schlagzeug gibt es zwei Saxofone bzw. alternativ auch Flöte und Klarinette. Es entsteht Musik, die sich an der Avantgarde oder dem Post-Free Jazz orientiert, die aber auch viele lyrische Elemente in sich birgt.