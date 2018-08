Festival Jazzdor 2018 in Berlin Konzeptionelle Vielfalt

Moderation: Matthias Wegner

Das Quintett Revolut!on (Jazzdor)

Drei Formationen mit völlig verschiedenen Konzepten präsentierte das diesjährige Jazzdor Festival in Berlin: die Band Novembre, das Quartett Bedmakers und das Quintett Revolut!on des französischen Saxofonisten Francois Corneloup.

Die Musik der Band Novembre um den Saxofonisten Antonin-Tri Hoang bewegt sich zwischen Freejazz und zeitgenössischer Musik und hinterfragt mit ihrem musikalischen Ansatz die Rolle der Erinnerung bei der Wahrnehmung von Zeit. Die fein sequenzierten Kompositionen des Ensembles werden vermischt, legen sich übereinander und entstehen immer wieder neu. Sie schaffen Klangcollagen, spiegeln sich und bilden Ellipsen im Zeitverlauf.

Das Quartett Bedmakers bezieht sich in seiner Musik auf den Gitarren-Blues eines John Fahey und auf die lyrischen Höhenflüge eines Matt Moloy, der wiederum traditionelle irische Folkmelodien stark verinnerlicht hat. In Berlin präsentierten die Bedmakers ein mannigfaltiges Repertoire und eine tiefverwurzelte Musik, die sich dennoch keine Grenzen auferlegt.

Das Quartett Bedmakers (François_Serveau)

In seinem Quintett Revolut!on erfüllt sich der französische Saxofonist Francois Corneloup einen langgehegten Wunsch, in dem er einige der Protagonisten der aktuellen französischen Szene zusammenbringt und mit diesen Musik erschafft, die vor allem eines will: Die Menschen zu berühren.

Novembre

Antonin-Tri Hoang, Saxofon

Romain Clerc-Renaud, Klavier

Thibault Cellier, Kontrabass

Elie Duris, Schlagzeug

Bedmakers "Tribute to an Imaginary Folk Band"

Robin Fincker, Tenorsaxofon, Klarinette

Mathieu Werchowski, Violine

Dave Kane, Kontrabass

Fabien Duscombs, Schlagzeug

François Corneloup Quintet Révolut!on

François Corneloup, Baritonsaxofon

Simon Girard, Posaune

Sophia Domancich, Klavier, Fender Rhodes

Joachim Florent, E-Bass

Vincent Tortiller, Schlagzeug



Das Jazzdor Festival von Berlin fand am 08.06.2018 im Kesselhaus statt.