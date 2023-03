Festival des Deutschen Symphonie-Orchesters Berlin

Natürlich ist Musik keine Arznei. Aber sie kann bei Hörerinnen und Komponisten heilende Kraft entfalten. Am 25. März standen in der Philharmonie Berlin beim Deutschen Symphonie-Orchester vier Werke auf dem Programm, die an markanten Lebensmarken der Komponisten entstanden und einen Übergang von einem dunklen in einen gelösteren Zustand symbolisieren.