Music and Healing

Im ersten Konzert liegt der Fokus auf Schmerz und Stress. Harrison Birtwistles Panic erinnert an solche Gefühle. Das Werk gehört zu Birtwistles radikalen Stücken, mit dem er sogar einen Skandal verursacht hat. Die Uraufführung dieses hochvirtuosen und rabiaten Stücks fand 1995 in der legendären Last Night of the Proms in London statt. Vor allem die Fernsehzuschauer dieses pompösen Gala-Events waren empört und beschwerten sich en masse bei der BBC.