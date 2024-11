Spätestens 2021 ist der Begriff Femizid in der deutschen Gesellschaft angekommen. Er wurde in den Duden aufgenommen und im "Tatort" erwähnt.

Immer häufiger findet man ihn auch in Zeitungsartikeln. Die "FAZ" titelte: „Mutmaßlicher Femizid: Sie starb noch auf dem Schulgelände“. Bei der "taz" hieß es: „155 Femizide in Deutschland: Häusliche Gewalt nimmt weiter zu". Die "Zeit" schrieb: „Femizide in Österreich: Ein sicheres Land – für Männer“.