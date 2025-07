Eva Rieger

Die Musik von Richard Wagner als Lebensthema

32:21 Minuten Die Musikwissenschaftlerin Eva Rieger widmete sich dem Komponisten Richard Wagner und wies nach, wie wenig die Leistung von Frauen in der Musikgeschichte gewürdigt wird. © picture alliance / dpa / dpa-Zentralbild / Robert Michael

Schon als Jugendliche ist die spätere Musikwissenschaftlerin Eva Rieger von der Oper "Tannhäuser" begeistert. So sehr, dass Komponist Richard Wagner in all seinen Widersprüchen zu einem ihrer Lebensthemen wird. Sie forscht auch über Gender und Musik.