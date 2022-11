Feminismus im Alltag

Doch sie hat Unterstützung. Sie lebt in Berlin in einer großen Wohnung in einer Art Familien-WG. Neben ihrem Mann und der Tochter leben ihre Mutter, ihre Zwillingsschwester und zwei Freundinnen mit in der Wohnung. Dank dieses familiären Netzwerks sei immer jemand da, der mit der Tochter mal eine Runde um den Block geht oder auf andere Weise helfen kann, erzählt Johanna Fröhlich-Zapata.