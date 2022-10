Trotz Fachkräftemangel

Es ist ein komplexes, fragiles System, an dem unentwegt geschraubt werden muss, um den Zusammenbruch zu verhindern. Deswegen braucht es ein bedingungsloses Grundeinkommen. Es braucht ein neues Betriebssystem.

Die soziale Ungleichheit beim Vermögen ist so groß, dass die wenigsten ohne reiches Erbe einen Selbstversorgerhof gründen können. Wir dürfen auch nicht als Jäger und Sammler im Wald leben. Wir sind bisher gezwungen, uns als Arbeitskräfte anzudienen.

Das kann man natürlich als Zwischenergebnis des Kräftemessens hinnehmen, muss dann allerdings damit rechnen, dass dieses noch nicht zu Ende ist. Wer aber behaupten will, man werde in diesem Land frei geboren, der muss für ein bedingungsloses Grundeinkommen sein, damit sich jeder wenigstens ein Minimum an Freiheit kaufen kann: die Freiheit des Überlebens nämlich.