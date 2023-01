Datenschutz

"Ich muss prüfen, ob das den Regeln, den Gesetzen, die der Gesetzgeber selbst erlassen hat, entspricht", erklärt er. Das Ergebnis, bei dem er sich mit Kolleginnen und Kollegen in Deutschland und in Europa einig weiß: "Eine Nutzung in dieser Form ist nicht rechtskonform." Facebook sammele "zu viele Daten der Nutzenden" und werte sie aus.