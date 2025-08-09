Rechtspopulismus
In sterbenden Demokratien werden die Institutionen und Rituale zwar oft beibehalten, doch so geschwächt, dass sie nur noch dem Schein dienen, sagen Neumann und Schneider. © Getty Images / Douglas Rissing
Das Sterben einer Demokratie vollzieht sich schleichend
12:38 Minuten
Viele glauben, der Tod einer Demokratie komme mit einem großen Knall. Ein Fehler, schreiben Forscher Peter Neumann und Journalist Richard Schneider in ihrem neuen Buch: Ihr Sterben passiert schleichend, sodass es einige nicht einmal bemerken.