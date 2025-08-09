Rechtspopulismus

Das Sterben einer Demokratie vollzieht sich schleichend

Illustration: Die Flagge der USA und das Kapitol in Washington D.C. in rötlichen Farben.
In sterbenden Demokratien werden die Institutionen und Rituale zwar oft beibehalten, doch so geschwächt, dass sie nur noch dem Schein dienen, sagen Neumann und Schneider. © Getty Images / Douglas Rissing
Viele glauben, der Tod einer Demokratie komme mit einem großen Knall. Ein Fehler, schreiben Forscher Peter Neumann und Journalist Richard Schneider in ihrem neuen Buch: Ihr Sterben passiert schleichend, sodass es einige nicht einmal bemerken.
