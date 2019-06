Exklusiver Singer/Songwriterabend beim PopCamp 2019 Die Alin Coen Band und Max Prosa

Moderation: Holger Beythien

Max Prosa und die Alin Coen Band beim PopCamp 2019 in der Bonner Harmonie (Daniel Rupp)

Max Prosa und Alin Coen gehören zu den stilprägenden Künstlerpersönlichkeiten der jungen, deutschsprachigen Singer/Songwriterszene Deutschlands. Ihr Auftritt beim PopCamp 2019 war ihr erstes größeres gemeinsames Konzert.

Die PopCamps des Deutschen Musikrates zählen zu den wichtigsten Förderprojekten der Popmusik in Deutschland. Seit 2005 werden alljährlich von einer Jury fünf Bands und/oder Solisten ausgewählt, denen in einem einjährigen Coaching durch Experten der Medien- und Musikbranche der Einstieg ins professionelle Musikerdasein erleichtert werden soll.

Vielfalt statt Mainstream

Dabei setzen die Macher der PopCamps auf "Vielfalt statt Mainstream" und lassen Musikerinnen und Musiker nahezu aller Genres und Stilrichtungen der aktuellen populären Musik zum Zuge kommen.

Im Duett: Max Prosa und Alin Coen (PopCamp / Daniel Rupp)

Zwei der früheren PopCamp-Teilnehmer waren Alin Coen(2008) und Max Prosa (2011), die sich in der deutschen Popmusikszene inzwischen als eigenwillige Vertreter einer jungen Singer/Songwritergeneration erfolgreich etabliert haben.

Erstmals gemeinsam im Konzert

Sie in diesem Jahr zu einem gemeinsamen Konzert einzuladen, das zudem der erste größere gemeinsame Auftritt der beiden Künstler werden sollte, war den Organisatoren ein "PopCamp Special Singer-Songwriter" wert.

Und so standen am 28. März die Alin Coen Band und Max Prosa auf der Bühne der Harmonie in Bonn. Max Prosa eröffnete den Abend zusammen mit seinem langjährigen Pianisten Sascha Stiehler, dann folgte der Auftritt der Alin Coen Band und zum Schluss ihr umjubelter gemeinsamer Auftritt.

Alin Coen und Max Prosa im Studio

Deutschlandfunk Kultur hat das Konzert aufgezeichnet. Für die Präsentation längerer Ausschnitte daraus hat sich Redakteur Holger Beythien Alin Coen und Max Prosa ins Studio eingeladen.