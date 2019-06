Evangelischer Kirchentag Dortmunder Demokratieversuche

Moderation: Anne Françoise Weber

Viele junge und diskussionsfreudige Besucher kamen zum 37. Evangelischen Kirchentag in Dortmund. (picture alliance/dpa/Bernd Thissen/Caroline Seidel)

Vertrauen war das große Thema beim Evangelischen Kirchentag in Dortmund, der am Sonntag zu Ende ging. Viel wurde im Vorfeld um den Ausschluss der AfD diskutiert. Nun stellt sich die Frage, ob das Protestantentreffen als Demokratiewerkstatt funktionierte.

Der Evangelische Kirchentag geht an diesem Sonntag in Dortmund zu Ende. Zeit, um Bilanz zu ziehen. Hat das Protestantentreffen als Demokratiewerkstatt funktioniert? Darüber sprechen wir mit dem Journalisten und Autor Arnd Henze und hören seine Einschätzung, ob der Ausschluss der AfD die richtige Entscheidung war.

Außerdem berichten wir, welche Resonanz die kleineren Gesprächsformate neben den großen Podien beim Kirchentagspublikum fanden und schauen, ob sich das Vertrauen in die Kraft der persönlichen Begegnung bewährt hat - vor allem in der Dortmunder Nordstadt, einem Brennpunktviertel, in dem der Kirchentag sein Zentrum Jugend angesiedelt hat. Der Dortmunder Sozialwissenschaftler Ali Şirin und die Jugendsprecherin Sarra Lejmi vom Jugendforum Nordstadt erzählen, wie der Kirchentag und seine sing- und diskussionsfreudigen Teilnehmer vor Ort ankamen.

Mit einem Abschlussgottesdienst wurde der 37. Evangelische Kirchentag in Dortmund beendet. (dpa/Roland Weihrauch)

Außerdem fragen wir, ob die Kirchentagsorganisatoren vielleicht zu sehr darauf vertrauen, dass sexueller Missbrauch vor allem ein Problem der katholischen Kirche ist. Schließlich sind auch in der evangelischen Kirche schon zahlreiche Fälle sexueller Gewalt bekanntgeworden. "Missbrauchtes Vertrauen" war zwar ein Schlagwort bei diesem Kirchentag, um konkrete Aufarbeitung ging es in Dortmund aber kaum.