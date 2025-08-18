Euro in Bulgarien

Währungswechsel weckt Hoffnung und Ängste

23:16 Minuten
In einer Fleischerei in Sofia werden nebeneinander Preise in Euro und der bulgarischen Währung Lev angegeben.
Bis Bulgarien 2026 offiziell in die Euro-Zone eintritt, müssen alle Preise in Euro und in der bisherigen Landeswährung Lev angegeben werden © picture alliance / Anadolu / Hristo Vladev
Diljana Lambreva, Silke Hahne, Margarete Wohlan |
Audio herunterladen
Am 1. Januar 2026 bekommt Bulgarien den Euro. Die Bevölkerung ist gespalten. Gegner der neuen Währung entwerfen Katastrophenszenarien. In diesen wird der Untergang des Landes vorhergesagt. Die Regierung versäumt es bisher, für den Euro zu werben. 
Podcast: Weltzeit
Aus dem PodcastWeltzeit

Podcast hören

PodcastWeltzeit

Podcast: Weltzeit

Die Welt verstehen mit der „Weltzeit“: Der Auslandspodcast von Deutschlandfunk Kultur erklärt... Mehr anzeigen

Alle Podcasts anzeigen
Mehr zu Bulgarien
Zur Startseite