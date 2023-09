Bulgarische Literatur

In der „ruhigsten Baracke des Sozialismus“

29:56 Minuten Sowjetsoldat Superman? Unbekannte Künstler haben 2011 in der bulgarischen Hauptstadt Sofia ein Denkmal für die Rote Armee mit bunten Kostümen versehen - unter anderem von Ronald McDonald, Captain America und Santa Claus. © picture alliance / dpa / ©nikola Mihov / wostok Press

Plath, Jörg · 01. September 2023, 19:30 Uhr

In Bulgarien ist manches aus der Zeit des Sozialismus geblieben, auch einige der alten Kader sind noch in Amt und Würden. Mit der Epoche und ihren Spuren befassen sich drei bulgarische Autoren in ihren Romanen.