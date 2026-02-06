Iran

Die EU muss zwischen Diplomatie und Härte entscheiden

Auf einem Platz sind unzählige Fotos und kurze Texte in Bilderrahmen aufgestellt. Es sind Bilder von den Opfern, die im Zuge der Proteste im Iran ums Leben kamen.
Protest in Brüssel: Auch in europäischen Städten wird der Menschen gedacht, die im Zuge der Proteste im Iran ihr Leben verloren haben © picture alliance / BELGA / NICOLAS MAETERLINCK
Angesichts wachsender Spannungen zwischen Brüssel und Teheran bezüglich der Themen Menschenrechte, Atomprogramm und Terrorlisten stellt sich die Frage: Setzt die EU weiterhin auf Diplomatie oder entscheidet sie sich für einen konfrontativeren Kurs?
