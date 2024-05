Im Vorfeld des diesjährigen ESC waren Stimmen vor allem in Island, Finnland und Schweden laut geworden, Israel auszuschließen. Grund: das Vorgehen der israelischen Armee in Gaza.

Einen Ausschluss Israels lehnte die Europäische Rundfunkunion (EBU) ab. Der Musikwettstreit sei eine unpolitische Veranstaltung. Dabei träten keine Regierungen gegeneinander an, sondern öffentlich-rechtliche Rundfunksender.

ESC 2023 in Liverpool

Eine freie Presse gibt es hingegen in Russland nicht. Darum und vor dem Hintergrund des Kriegs gegen die Ukraine wird das Land seit dem ESC 2022 ausgeschlossen. Der Vergleich mit Russland war von Befürwortern eines Boykotts immer wieder herangezogen worden.

Umgekehrt hatte die EBU den Song „October Rain“ aus Israel zunächst abgelehnt. Begründet wurde die Entscheidung damit, der Songtext sei zu politisch. Medienberichten zufolge soll sich das Lied auf das Massaker der islamistischen Hamas in Israel am 7. Oktober bezogen haben.

Israel gab in dem Streit nach, nachdem Präsident Isaac Herzog dazu aufgefordert hatte. Der Songtext wurde geändert. Unter dem neuen Titel „Hurricane“ darf die 20-jährige Sängerin Eden Golan den Song aufführen.

Der deutsche Kandidat Isaak hatte sich gegen den Boykott Israels am ESC ausgesprochen, wie das ZDF berichtet.

Der ESC 2024 findet im schwedischen Malmö unter starken Sicherheitsvorkehrungen statt. Die Polizei hat Unterstützung aus Norwegen und Dänemark angefordert. Schwer bewaffnete Polizeieinheiten stehen auf der Straße, Hotels sind abgeriegelt, Drohnen in der Luft.

Die israelischen Künstlerinnen und Künstler sind an einem geheimen Ort untergebracht. Die Regierung in Tel Aviv hat zudem eine Reisewarnung für Malmö ausgesprochen.

Eurovision Song Contest in Malmö

Die Angst vor Ausschreitungen ist groß. Bei Israels Auftritt im Halbfinale am 9. Mai rechnet die Polizei mit bis zu 20.000 Menschen, die sich gegen Israels ESC-Teilnahme und gegen das Vorgehen des israelischen Militärs in Gaza protestieren. Am Samstag zu den Finals werden bis zu 10.000 Demonstranten erwartet; auch Gegenproteste sind geplant.