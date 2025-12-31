Neue Literaturgeschichte
4. November 1989: Etwa eine Million DDR-Bürger fordern auf dem Berliner Alexanderplatz demokratische Reformen. Die Redebeiträge der Literaten Christa Wolf, Christoph Hein und Stefan Heym bilden für Steffen Martus den Ausgangspunkt seiner Überlegungen © picture-alliance / ZB / Peter Kroh
Wie Literatur die Gesellschaft spiegelt
54:51 Minuten
Gesellschaftliche Umbrüche schlagen sich auch in der Literatur nieder. Die Einschnitte seit 1989 nimmt der Literaturwissenschaftler Steffen Martus in seinem neuen Buch in den Blick. Mit Kritiker Helmut Böttiger diskutiert er seine Thesen.