Neue Literaturgeschichte

Wie Literatur die Gesellschaft spiegelt

54:51 Minuten 4. November 1989: Etwa eine Million DDR-Bürger fordern auf dem Berliner Alexanderplatz demokratische Reformen. Die Redebeiträge der Literaten Christa Wolf, Christoph Hein und Stefan Heym bilden für Steffen Martus den Ausgangspunkt seiner Überlegungen © picture-alliance / ZB / Peter Kroh

Gesellschaftliche Umbrüche schlagen sich auch in der Literatur nieder. Die Einschnitte seit 1989 nimmt der Literaturwissenschaftler Steffen Martus in seinem neuen Buch in den Blick. Mit Kritiker Helmut Böttiger diskutiert er seine Thesen.