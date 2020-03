Erste Sätze in der Weltliteratur Der geniale Anfang

Peter-André Alt im Gespräch mit Joachim Scholl

Sie hatten den Dreh raus, wie man mit dem ersten Satz große Spannung aufbaut: Franz Kafka (links), Thomas Mann (Mitte), Günter Grass (rechts). (imago images / UIG / picture alliance / Heritage-Images / imago images / IPON / )

Der erste Satz eines Romans muss einfach "sitzen". Das sagt der Germanist Peter-André Alt, der diesem Thema ein ganzes Buch widmet. Er untersuchte, mit welchen Mitteln Kafka, Thomas Mann, Grass und andere "Meister des Anfangs" uns in die Lektüre reinziehen.

"Erste Sätze haben eine ganz wichtige Funktion", sagt Peter-André Alt, Germanist, Schiller-Biograf und Leiter der Hochschulrektorenkonferenz. "Sie sind vielleicht die zentralen Sätze eines jeden Romans, einer jeden Erzählung, denn von ihnen hängt ab, ob das Buch gefallen findet, ob man weiterliest. Natürlich hat ein Buch mehrere Chancen als nur den ersten Satz, aber der erste Satz muss sitzen, sonst funktioniert es nicht mit der Lektüre."

Franz Kafka zum Beispiel sei einer der großen Meister erster Sätze: "Er hat immer wieder mit ersten Sätzen fasziniert. In der 'Verwandlung' wacht jemand auf, das ist gleich der erste Satz, und sieht sich in ein ungeheures Ungeziefer verwandelt. Genialer Anfang. Also es gibt kaum bessere Anfänge."