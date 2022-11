Eine Liebe über die Berliner Mauer hinweg

Sie hat keine Lust sich in der FDJ zu engagieren und liest stattdessen Salingers “Fänger im Roggen” und schleicht sich nachts in eine Disco am Alexanderplatz.

Antje und Gruber telefonieren heimlich nachts und verabreden sich schließlich in Karlsbad in der damaligen Tschechoslowakei, um letzte Formalitäten zu klären. Als sie sich treffen, verlieben sie sich Hals über Kopf – die abenteuerliche Geschichte nimmt ihren Lauf.

Die Filmemacherin und Malerin Luise Makarov erzählt in dieser Ausgabe von "Plus Eins" die Geschichte ihrer Freundin Antje van Bergen: Die Geschichte einer jungen Frau, die früh schon weiß, wer sie ist und was sie will. Die sich nicht verbiegen lassen will und die bereit ist, für ihre Träume ein Wagnis einzugehen. Eine Fluchtgeschichte, eine Liebesgeschichte – und eine Geschichte über Mut.