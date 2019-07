Eröffnungskonzert des 29. Rudolstadt-Festivals Musik für den Kopf und die Beine gleichermaßen

Moderation: Carsten Beyer

Stimmungsvolle Frauenpower: Mit "Sing The Truth" haben die drei Musikerinnen der verstorbenen Nina Simone ein Denkmal gesetzt. (Deutschlandradio / Jörg M. Unger)

Drei Frauen mit wahrhaft großen Stimmen: Unter dem Motto "Sing The Truth" eröffneten Angelique Kidjo, Cécile McLorin Salvant und Lizz Wright das 29. Rudolstadt-Festival mit einem gemeinsamen Konzert im Heinepark.

Es war ein Abend voll Leidenschaft, Spiritualität und Energie von drei Frauen mit sehr unterschiedlichen Schwerpunkten: Angelique Kidjo, Weltmusikstar aus Benin, Cécile McLorin Salvant, US-amerikanische Jazzsängerin und mehrfache Grammy-Gewinnerin, und schließlich ihre Landsfrau Lizz Wright, deren musikalische Wurzeln im Gospel liegen. Sie standen mal allein, mal zu zweit und mal im Trio auf der Bühne – unterstützt von einer großartigen Backing Band unter der Leitung von US-Schlagzeugerin Terri Lyne Carrington.

Eine Hommage an Nina Simone

Das Konzertprojekt geht zurück auf das Jahr 2004. Damals gaben Angelique Kidjo, Lizz Wright und Diane Reeves in New York unter dem Titel "Sing The Truth" ein Konzert zu Ehren der ein Jahr zuvor verstorbenen Nina Simone. Seitdem hat sich das Format erhalten und weiterentwickelt. Für Diane Reeves ist Cécile McLorin Salvant mit dabei und auch der musikalische Schwerpunkt hat sich verändert, in dem neben Nina Simone mittlerweile auch andere große Künstlerinnen aus Jazz, Folk, R’n’B und Blues geehrt wie etwa Miriam Makeba, Abbey Lincoln, Aretha Franklin oder Odetta. Ein Konzertabend, der Kopf und Beine gleichermaßen anspricht.

Auf der Bühne des Heineparks standen:

Angelique Kidjo, Gesang

Cécile McLorin Salvant, Gesang

Lizz Wright, Gesang

Marvin Sewell, Gitarre

Ben Williams, Bass

Danny Sadownick, Schlagzeug

Jon Cowherd, Keyboard

Edmar Colon, Saxofon

Terri Lyne Carrington, Schlagzeug und Leitung