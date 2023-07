Das könnte sich nun ändern mit der neuen Social-Media-Plattform: "Threads – an App by Instagram". So lautet der vollständige Titel der App, die vom Facebook-Mutterkonzern Meta auf den Markt gebracht wurde. Innerhalb der ersten 18 Stunden haben sich bereits mehr als 30 Millionen Nutzer eingeloggt. In 100 Ländern ist der Dienst schon verfügbar, allerdings noch nicht in Deutschland und den anderen EU-Staaten.