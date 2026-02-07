Epstein-Akten

Das Systemversagen der US-Justiz

29:22 Minuten Durch die Veröffentlichung der Epstein-Files kommen immer mehr neue Details über das Netzwerk des verurteilten Sexualstratäters Jeffrey Epstein zutage © picture alliance / Zumapress / Vladislav Nekrasov

Die neu veröffentlichten Dokumente über den verstorbenen Sexualstraftäter Jeffrey Epstein zeigen, wie groß sein mächtiges Netzwerk war. Es wird darin auch das Versagen der US-Justiz deutlich. Das könnte auch für Präsident Trump zum Problem werden.