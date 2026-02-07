Epstein-Akten

Das Systemversagen der US-Justiz

Fotoillustration von einigen der veröffentlichen Dokumenten aus den Epstein-Files, die das US-Justizministerium jetzt bekannt gegeben hat.
Durch die Veröffentlichung der Epstein-Files kommen immer mehr neue Details über das Netzwerk des verurteilten Sexualstratäters Jeffrey Epstein zutage © picture alliance / Zumapress / Vladislav Nekrasov
Schniederjann, Nils |
Die neu veröffentlichten Dokumente über den verstorbenen Sexualstraftäter Jeffrey Epstein zeigen, wie groß sein mächtiges Netzwerk war. Es wird darin auch das Versagen der US-Justiz deutlich. Das könnte auch für Präsident Trump zum Problem werden. 
DasLogo des Podcasts Tacheles zeigt die Beine und Füße eines Menschen in Turnschuhen und Jeans, von oben herab fotografiert. Auf dem Asphalt unter seinen Füßen sind Pfeile in verschiedene Richtungen aufgemalt
Aus dem PodcastTacheles

In dieser halben Stunden wird Klartext gesprochen. Es geht um Personen, Fakten, Meinungen. Wir... Mehr anzeigen

