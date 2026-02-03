Epstein-Skandal
Bill Clinton mit einer jungen Frau auf dem Schoß - eine Aufnahme aus den Epstein-Files: Bilder wie dieses belasten den Ex-US-Präsidenten. © picture alliance / Anadolu / The US Justice Department / Handout
Überraschende Wende: Clintons zu Aussage bereit
05:35 Minuten
Bill und Hillary Clinton wollen nun doch vor dem US-Kongress zur Affäre um den toten Sexualstraftäter Jeffrey Epstein aussagen. Zuvor hatte sich das Ex-US-Präsidentenpaar vehement dagegen gewehrt. Was steckt hinter dem Sinneswandel?