Vor ein paar Wochen liegt ein Paket aus der Heimat vor meiner Tür. Absender: meine Mutter. Als ich den Karton – wie üblich – ohne groß Acht zu geben aufreiße und ein längliches, Kissen-ähnliches Ding herausziehe, zucke ich auf einmal zurück. Etwas hat mich gepikst. Das Kissen entpuppt sich als Nagelmatte mit vielen kleinen Plastikstacheln. Und dann erinnere ich mich dunkel, was ich da in den Händen halte: eine Akupressurmatte.

Auf Nachfrage von mir kommt später eine Sprachmemo meiner Mutter, die ein großer Fan der Stachelmatte ist und mir empfiehlt, sie mal zur Entspannung auszuprobieren – mich also vor dem Schlafengehen 20 Minuten auf diese Stachelmatte zu legen:

"Ich bin total begeistert davon. Im ersten Moment ist es natürlich schon etwas unangenehm, auf diesen Stacheln zu liegen. Das dauert aber, finde ich, nur so ein, zwei Minuten. Dann geht es in ein angenehmes Kribbeln über und anschließend wird der Rücken schön warm. Und man hat das Gefühl, dass man sehr schön auf dieser Matte entspannen kann."

Akupressur: Erinnerungen an Fakire werden wach

Eine schnelle Recherche bestätigt: Die Stachelmatte soll Schlafprobleme lindern können und bei der Regeneration helfen, wenn man tagsüber körperlich sehr aktiv war oder generell gestresst ist. Das Prinzip heißt Akupressur, entstammt der traditionellen chinesischen Medizin und ist verwandt mit der Akupunktur – also Alternativmedizin. Ich frage nach beim Schlafmediziner und Psychologen Markus Specht:

Wenn man das noch ganz weiter zurückdenkt: Aus Indien die Fakire, die sich da auf Nagelbretter legen. Ich kenne das noch als Kind, wenn man das irgendwie in den Medien mal gesehen hat, war das sehr spektakulär, weil man gedacht hat, der durchbohrt sich. Aber das war letztendlich ein ähnliches Prinzip. Schlafmediziner und Psychologe Markus Specht

Markus Specht sagt, es gebe aber nur wenige Studien und keine ausreichenden Belege für die Wirksamkeit, daher kursierten nur Vermutungen zur Funktionsweise. Wie diese hier:

"Durch diese Hautstimulation – das pikst schon ganz ordentlich – werden Endorphine freigesetzt, die in den Blutkreislauf eingeschüttet werden und das führt zur Mobilisierung von Stress- und Schmerz-Schutzmechanismen. Und das führt dann wieder zu einer mentalen, aber auch körperlichen Entspannung. Bin ich körperlich entspannt, schlafe ich tiefer. Wenn das jemanden anspricht und der das Gefühl hat, das funktioniert, bitte, dann soll er das gerne machen. Habe ich persönlich als Schlaftherapeut nichts gegen."

Meine Mutter benutzt die Matte jetzt seit über neun Monaten und hat zumindest anekdotische Evidenz anzubieten: "Auf lange Sicht habe ich das Gefühl, dass ich deutlich besser einschlafe und auch besser durchschlafe. Ich habe zum Beispiel eine Fitnessuhr, die mir das eigentlich auch bestätigt. Ich habe deutlich längere Tiefschlafphasen und ich schlafe deutlich ruhiger."

Die Stachelmatte ist Geschmackssache

Das kann schon sein, sagt Schlafmediziner Markus Specht, betont dabei aber auch, dass diese Art Entspannung nicht unbedingt direkt was mit der Nagelmatte zu tun haben muss.

In dem Augenblick, wo ich abends, bevor ich ins Bett gehe, mit einem gewissen Zeitabstand mein Handy weggelegt habe, den Alltag abgelegt habe und mich dann entspannt irgendwo hinlege. Ob das jetzt auf so eine Igelmatte ist, eine progressive Muskelentspannung, eine Traumreise, eine Achtsamkeitsübung. Je entspannter ich abends ins Bett gehe, umso leichter hat es mein Körper, mich in den Tiefschlaf reinzubringen. Schlafmediziner und Psychologe Markus Specht

Die Stachelmatte vor dem Schlafengehen ist also Geschmackssache. Für mich persönlich ist es beim Selbstversuch am Anfang noch schwierig, die empfohlenen 20 Minuten rumzukriegen. Je länger ich durchhalte, desto weniger Schmerzen empfinde ich aber. Das Aufstehen tut allerdings immer kurz weh – danach ist der Rücken ganz rot wegen der guten Durchblutung und voll mit kleinen Druckpunkten.

Etwas, das nicht allen gefällt. Meine Freundin ist zum Beispiel kein großer Fan: "Manchmal ist mir das auch ein bisschen zu unangenehm. Und dann zucken meine Muskeln so komisch davon. Das empfinde ich dann als nicht so förderlich und dann will ich auch ganz schnell wieder runter von der Matte."

Muskelentspannung findet auch im Kopf statt

Stichwort Muskeln – für mich stellt sich auch die Frage, ob die Akupressurmatte vielleicht irgendeinen sportlichen Nutzen hat, etwa bei der Regeneration nach dem Fitnesstraining. Auf jeden Fall spielt die Schlafqualität eine entscheidende Rolle für die sportliche Leistungsfähigkeit, sagt Sportmediziner Patrick Diel von der Deutschen Sporthochschule Köln.

Athletinnen und Athleten, die nicht gut schlafen, haben natürlich ein Regenerationsproblem. Sportmediziner Patrick Diel

Aber auch Patrick Diel weist auf die unzureichende wissenschaftliche Studienlage zu Akupressurmatten hin. Was da muskulär passiert oder auch nicht, ist unklar: "Ich bin skeptisch, ob es wirklich einen physiologischen Mechanismus gibt. Bei dieser Akupressurmatte – außer der Tatsache, dass man vielleicht überproportional viel Geld bezahlt für etwas, was es gar nicht wert ist, wie das oft der Fall ist, bei diesen Faszienrollen oder sowas – würde ich sagen: Gut, sehe ich jetzt auch nicht, dass das irgendwie groß Schäden anrichten kann."

Diel fügt an: "Solche Sachen wie muskuläre Entspannung haben ja sehr viel auch mit Entspannung zu tun. Und das findet oben im Kopf statt. Wenn ich mich jetzt da drauf lege, werde eins mit mir, gucke die Decke an, entspanne mich und meine Muskeln erschlaffen – why not?"

Letztendlich kommt es also auf jeden selbst an. Ob Akupressur was für mich ist, meinen Schlaf verbessert oder mir bei der Muskelregeneration hilft, werden die nächsten Wochen zeigen.