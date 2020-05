Entfallene Feste 2020: Dresdner Musikfestspiele Bessere Zeiten - Erinnerungen mit Jan Vogler

Moderation: Stefan lang

Der Cellist Jan Vogler hatte für sein diesjähriges Festival ein abwechslungreiches Programm zusammengestellt. (Jan Vogler / Marco Grob)

Sie sollten bereits auf Hochtouren laufen und fallen nun aus: die Dresdner Musikfestspiele 2020 - Inspiration Natur war das große Thema - Ludwig van Beethoven hätte programmatische Strippen gezogen. Festspielintendant Jan Vogler hängt in den Staaten fest und wird faktisch dür den Abend der Dresdner Erinnerungen zugeschaltet - wir greifen auf Festspielmaterial 2019 zurück.

Wie viel Arbeit steckt in der Planung eines Festivals, wie viel Abstimmung braucht es, wie viel Organisatorisches, bis das Publikum ein Konzert genießen kann. Auch Jan Vogler und sein Team erlebten nun die Erfahrung, dass gute Planung keine Sicherheit ergibt, dass Musik das Publikum erreichen kann. Die "Dresdner Musikfestspiele" können, wie viele andere Musikveranstaltungen, nicht stattfinden.

Das Dresdner Festspielorchester findet sich eigentlich ein Mal im Jahr - in Dresden. (Dresdner Festspielorchester / Sonja Werner)

Auch in diesem Jahr wäre Deutschlandfunk Kultur zu Gast gewesen und hätte Konzerte übertragen. Statt dessen erinnert sich Stefan Lang zusammen mit Nicole Czerwinka, Referentin für Öffentlichkeitsarbeit des Festivals, an das gelungene Vorjahr. Auch Jan Vogler, der Festivalintendant, äußert sich von New York aus. Er wird die Pläne für die hoffentlich nächste Saison vorstellen.

Orchester für die Saison

Das Dresdner Festspielorchester findet sich in jedem Jahr neu für die Konzertveranstaltungen. Die Musiker, die für diese Zeit zusammen kommen, haben sich auf historische Aufführungspraxis spezialisiert haben. Und so spielen sie die groß besetzte französische Romantik, zu der das 1. Cellokonzert von Camille Saint-Saëns zählt, mit Instrumenten aus dieser Zeit. Das Ergebnis: die Musik bekommt eine rauere, aber lebendigere Fasson. Festivalintendant Jan Vogler ist in dieser Aufnahme Solist. Zum ersten Mal war 2019 auch der griechische Dirigent Constantinos Carydis zum Festival eingeladen.

Kleine Besetzung

Auch die Kammermusik ist eine wichtige Komponente im Festspielplan. In kleiner Besetzung können kleine Orte zum Leben erweckt werden, wie der Konzertsaal auf Schloss Wackerbarth, wenige Kilometer von Dresden entfernt. Hierhin war im letzten Jahr das Notos Quartett gereist, um Robert Schumanns Klavierquartett zu spielen.

Die vier Musiker des Notos Quartetts fanden 2007 zueinander. (Notos Quartett / Uwe Arens)

Robert war von seiner Frau Clara inspiriert worden, denn sie hatte kurz zuvor ein Klavierquartett zur Uraufführung gebracht. Robert hatte Feuer für die Besetzung gefangen und schrieb innerhalb von nur fünf Wochen ein eigenes.

Regelmäßiger Gast

Die Sängerin und Dirigentin Barbara Hannigan war auch für dieses Jahr eingeladen. Nun können wir ihre Opernproduktion aus dem Jahr 2019 noch einmal erleben.

Seit 2010 dirigiert die Sängerin Barbara Hannigan auch. (Barbara Hannigan / Marco Borggreve)

Igor Strawinsky entdecket 1947 im Art Institute von Chicago eine Bilderserie mit dem Titel "The Rake's Progress" ("Der Wüstling"). Die Kupferstiche hatte 200 Jahre zuvor William Hogarth als Satire auf den englischen Frühkapitalismus geschaffen.

Strawinsky wusste sofort: das ist Stoff für eine Oper. Alle Elemente sind zusammengefasst, wie Liebe, Laster, Wahnsinn, Tod und Teufel. Barbara Hannigan leitete im letzten Jahr die Aufführung.

