Kommentar: Energiequelle Kernfusion

Die Sonne auf Erden – das ist das Versprechen der Kernfusion. Was die Sonne schon seit Milliarden Jahren zum Glühen bringt, soll auch auf der Erde möglich sein: das Verschmelzen von Atomkernen und die Freisetzung gigantischer Energiemengen.

Und trotzdem stellt sich die Frage: Wäre eine unbegrenzte Energiequelle überhaupt das Heilmittel für unseren überstrapazierten Planeten? Mal abgesehen davon, dass nach wie vor nicht abzusehen ist, wann Fusionskraftwerke tatsächlich in Betrieb genommen werden können.

Dass in der Kernfusion die Welten-Rettung liegt, ist zu bezweifeln. Denn allein die Verringerung von Emissionen wird die Bewohnbarkeit der Erde nicht sichern können. Die Erderwärmung ist nur das Symptom eines sehr viel tiefer liegenden Problems. Ausdruck findet es gerade in dem, was als Lösung präsentiert wird: im modernen westlichen Anspruch, sich die Welt unbegrenzt verfügbar zu machen.