Atommüll

Das Wissen länger als die gefährliche Strahlung bewahren

07:24 Minuten Wird das Radioaktiv-Zeichen von künftigen Generationen noch verstanden? © picture alliance / dpa / Sebastian Kahnert

Jochen Ahlswede im Gespräch mit Axel Rahmlow · 18.01.2023

Dass Atommüll gefährlich ist, weiß so gut wie jeder. Doch dieses Wissen muss auch an künftige Generationen weitergegeben werden – mithin über Tausende Jahre hinweg. Eine Bundesbehörde arbeitet an Lösungen für diese Aufgabe.