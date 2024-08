Bereits zehn Jahre vor den „Grenzen des Wachstums“ sorgte ein Buch der Biologin Rachel Carson für Aufsehen und legte den Grundstein für eine globale Umweltbewegung: „Der stumme Frühling“ (englischer Originaltitel: „Silent Spring“, 1962). Das Buch über die Folgen von Pestiziden für Insekten, Vögel und Säugetiere führte zu einer öffentlichen Debatte und diese schließlich zum Verbot von DDT in den USA.

Der zehn Jahre später publizierte Report „Die Grenzen des Wachstums“ des Club of Rome formulierte wissenschaftliche Kritik an einem auf stetes Wachstum ausgelegten Wirtschaftssystem und förderte die Erkenntnis, dass unendliches Wachstum auf einem endlichen Planeten unmöglich ist.

Bis heute scheitern wirtschaftliche Nachhaltigkeitsstrategien an dem Versuch, Wachstum und Verbrauch und Emissionen zu entkoppeln. Ob Recycling, „Grünes Wachstum“ oder Kreislaufwirtschaft – kein Konzept konnte bisher den Rohstoffhunger der Menschheit aufhalten.

Im Jahr 2024 fiel der „Earth Overshoot Day“ auf den 1. August – der Tag, an dem die Menschheit rechnerisch alle natürlichen Ressourcen aufgebraucht hat, die die Erde innerhalb eines Jahres zur Verfügung stellen kann.

Stattdessen stellen und beantworten aktuelle Klima-Sachbücher Fragen wie: Woran liegt es, dass der Kampf gegen den Klimawandel zu scheitern droht, obwohl die nötigen Schritte bekannt sind? Können kleine, pragmatische Schritte weiter führen als große Vereinbarungen? Wie lassen sich in täglichen Diskussionen und in Talkshows die ewig gleichen Falschbehauptungen widerlegen, mit denen Klimaschutz verhindert wird? Und welche Projekte, Beispiele und Entwicklungen können doch berechtigte Hoffnung auf einen erfolgreichen Kampf gegen den Klimawandel wecken?

1,5 Grad Celsius – nicht höher soll der globale Temperaturanstieg ausfallen. So sieht es das Pariser Klimaabkommen von 2015 vor. Geschehen ist seither wenig. Der Soziologe Jens Beckert erklärt, warum der Kampf gegen den Klimawandel scheitern könnte.

Wie kann gesellschaftlicher Wandel klappen, ohne dabei alle zu verschrecken? Dieser Frage geht der Soziologe Armin Nassehi in seinem Buch „Kritik der großen Geste“ nach. Er plädiert für kleine Schritte, um Veränderungen „evolutionär“ herbeizuführen.

Deutschland alleine kann die Welt nicht retten, lautet ein beliebter Vorwand gegen Klimaschutzmaßnahmen. Für Jan Hegenberg ist das nur ein Scheinargument. In seinem Buch nimmt er 25 solcher Behauptungen unter die Lupe und widerlegt sie.

Benedict Probst, Marian Krüger: „Race to Zero. Wie Unternehmen den Wettlauf zur Klimaneutralität gewinnen“ Campus 2024 224 Seiten, 38 Euro

Die deutsche Wirtschaft soll in circa 20 Jahren treibhausgasneutral arbeiten – so will es der Gesetzgeber. Der Umweltökonom Benedict Probst und Dekarbonisierungsexperte Marian Krüger zeigen Wege auf, wie die Transformation gelingen kann.