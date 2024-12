Konzerte müssen gespielt werden, wenn das Kind ins Bett gebracht werden muss. Wohin mit dem Kind, wenn eine Tournee ansteht? Und wenn der Kopf voll ist mit allem, was für den Familienalltag organisiert werden muss, wo sollen dann eigentlich die kreativen Einfälle herkommen?

Schon immer finden Musikerinnen und Musiker für all diese Fragen Lösungen - und zahlen zugleich dafür einen hohen Preis. Was müsste sich an den Arbeitsstrukturen verändern, damit Musik und Elternschaft besser vereinbar ist? Die Musikerinnen und Musiker Lisa Bassenge, Berit Jung, Andi Bühler und Malte Giesen geben Auskunft.