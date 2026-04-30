Boom im Himalaya

Die Elektroauto-Revolution in Nepal

24:26 Minuten
Verkehr auf einem Abschnitt der Ringstraße, die Kathmandu umgibt.
Nepal fördert die Anschaffung von Elektroautos. So sollen vor allem in der Hauptstadt Kathmandu die Abgase alter Diesel und Benziner reduziert werden. © Getty Images / NurPhoto / Subaas Shrestha
Andreas Franz, Isabella Kolar |
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Nepal ist globaler Spitzenreiter bei der Neuzulassung von Elektroautos. Sie sind von den horrenden Importsteuern befreit. Das könnte die Luftqualität in der Hauptstadt Kathmandu verbessern, die unter Abgasen alter Dieselmotoren und Benziner leidet.
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